Scazzottata in Viale Stazione, un ferito

Venerdì sera la festa legata al carnevale si è trasformata in una brutta avventura per un giovane. Intorno alla 1.30, un 18enne è stato malmenato proprio all’ingresso della zona della manifestazione, lungo il Viale della stazione. Allertata, la polizia comunale ha trasportato il giovane all’ospedale, in quanto, come ci ha riferito il comandante degli agenti di Bellinzona Ivano Beltraminelli, “necessitava di alcuni punti di sutura”. Ancora da chiarire la dinamica esatta dei fatti.

La Polizia cantonale, da noi contattata, esclude il pestaggio di gruppo ai danni del giovane, mentre precisa che il tutto “sarebbe avvenuto tra sole due persone”. Dopo i controlli all’ospedale di Bellinzona il ragazzo è stato dimesso, mentre la Polizia ha identificato sette giovani coinvolti nel fattaccio.

(M.S.)