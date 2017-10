Schianto a Lodrino... ma è un'esercitazione

(LE FOTO) Soccorritori e capi intervento di Tre Valli Soccorso e Croce Verde di Bellinzona con i pompieri della RUAG per capire come meglio gestire gli interventi congiunti.

Sfoglia di gallery

L’importanza delle sinergie e della conoscenza reciproca di tecniche e modalità di intervento è stata alla base dell’esercitazione avvenuta negli scorsi giorni presso l’aeroporto di Lodrino e che ha visto coinvolto soccorritori e capi intervento di Tre Valli Soccorso e Croce Verde di Bellinzona oltre ai pompieri aziendali della RUAG, che garantiscono la sicurezza dell’aeroporto.

Lo scenario era lo schianto di un elicottero con diversi feriti. L’esercizio, riproposto tre volte, seguito da una parte di analisi e di teoria, è servito per capire meglio le esigenze e le peculiarità dei singoli enti chiamati ad intervenire, in modo congiunto, in situazioni simili.

(Red)