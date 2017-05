Scontro tra due auto a Lodrino

Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, verso le 10:45, sulla strada principale a Lodrino, all’altezza della Posta.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, due auto, una Mercedes e una VW, che circolavano in senso una opposto all’altra, sono entrate in collisione. Uno degli occupanti sarebbe rimasto ferito in modo apparentemente non grave.

Sul posto, oltre ai soccorritori di Tre Valli Soccorso, anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)