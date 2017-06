"Sì al Tecnopolo bellinzonese"

Il Governo, rispondendo ad un’interrogazione, conferma la nascita di un centro per start-up nel settore biomedico. La sede? Si tratta per l’attuale palazzo dell’IRB.

L’immobile che ospita l’IRB - istituto che si trasferirà all’ex Campo militare - è in predicato per ospitare la nuova sede bellinzonese del Tecnopolo Ticino, il centro delle start-up nel campo biomedico.

di Mauro Giacometti e Nicola Mazzi

Il Tecnopolo Ticino - che oggi ha la sede principale a Manno e può contare su un’altra sede a Chiasso - potrebbe in futuro allargarsi anche nel Bellinzonese. È quanto sostiene il Consiglio di Stato in risposta a un’interrogazione di Graziano Crugnola (PLR). In particolare, il Consiglio di Stato conferma la sua intenzione di concretizzare, nel Bellinzonese appunto, una sede del Tecnopolo Ticino dedicata al settore delle biotecnologie. D’altra parte la scelta di istituire nella Turrita un nuovo Tecnopolo non è casuale, considerando la concentrazione di istituti legati alla ricerca medica nella regione. Pensiamo all’IRB, l’Istituto di Ricerca in Biomedicina e allo IOSI (Istituto Oncologico della Svizzera italiana) per non citare che i più importanti. E soprattutto non dimentichiamo l’arrivo del Master in medicina umana, dal 2020, che farà da catalizzatore a tutto il settore sanitario.

Per quanto riguarda il finanziamento della sede bellinzonese del Tecnopolo Ticino, il CdS precisa che i fondi sono garantiti dal credito quadro della politica economica regionale per il periodo 2016-2019. Tuttavia, si precisa, in assenza di una sua concretizzazione entro la fine del 2019, questo progetto potrebbe rientrare nel programma di finanziamento successivo e cioè nel credito quadro per il periodo 2020-2023. Ma questo nuovo fondo, ovviamente, dovrà essere dapprima votato dal Gran Consiglio.