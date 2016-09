Si è spento lo storico della Valle

di Gianmaria Pusterla

Si è spento ieri all’età di 84 anni il professor Mario Fransioli, personalità di spicco dell’alta Valle Leventina, docente, direttore della scuola media di Ambrì e storico di alta levatura, che ha permesso di salvare, capire e trasmettere tante conoscenze del nostro passato.

Raccontare la feconda esistenza del prof. Fransioli è opera difficile, tanti sono i suoi meriti, tante sono le sue opere e tante sono le testimonianze che ci ha lasciato. Lo facciamo utilizzando lo scritto che il collega Davide Adamoli gli dedicò 4 anni fa in occasione dei suoi 80 anni. Una pagina con cui il Giornale del Popolo volle far emergere l’impegno di Mario Fransioli, raccogliendo le testimonianze di colleghi e persone che gli furono vicini, nel suo impegno in ambito scolastico, storico, ma anche politico.

Nato il 28 febbraio del 1934 a Dalpe, ha scelto la via dell’insegnamento, dapprima presso le scuole elementari di Madrano, dove gestì otto classi, poi alle maggiori di Ambrì ed Airolo, terminando la propria carriera quale primo direttore delle scuole medie di Ambrì, dal 1980 al 1992. Importante il servizio al bene comune come giudice di pace per 31 anni e quale consigliere comunale per tre legislature ad Airolo (dal 1980 al 1992). Membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Pro San Gottardo, ebbe un ruolo decisivo nella creazione del Museo Nazionale del Passo. A Dalpe invece è stato per quasi 25 anni segretario-cassiere della locale “Pro”, che contribuì a fondare nel 1953. In ambito storico e archeologico (seguì da vicino quale ispettore onorario diversi scavi di notevole importanza) i suoi meriti superano l’ambito regionale, come dimostra la sua vasta bibliografia. Nei cataloghi delle biblioteche ticinesi sono più di trenta i titoli firmati da Mario Fransioli. A colpire, nei suoi scritti, soprattutto la chiarezza dell’esposizione, il rigore della ricerca documentaria e la vividezza dell’esposizione. È riuscito a trasmetterci la storia locale dal Medioevo alla prima metà del Novecento, permettendo di salvare una memoria che altrimenti sarebbe andata irrimediabilmente persa.



Una feconda attività quale storico, ma Mario Fransioli fu in primo luogo docente di grandi qualità, capace di interessare gli allievi alle materie. Un maestro nel vero senso della parola, che vide crescere generazioni di ragazzi cercando di appassionarli alla realtà in cui erano inseriti.

Uomo di profonda fede, Fransioli è ricordato anche per il grande equilibrio con cui seppe per oltre tre decenni svolgere la sua funzione di giudice di pace, coniugando l’applicazione delle norme di legge con il buon senso. Anche in ambito politico ha avuto modo di mettersi in luce. Nel Consiglio comunale di Airolo fu una voce molto ascoltata e grazie alle sue qualità venne eletto presidente del Legislativo in più di un’occasione, dirigendo le sedute con competenza e con la giusta determinazione.

I funerali di Mario Fransioli si terranno domani nella chiesa parrocchiale di Airolo con inizio alle 14.00. Sarà possibile rendere visita al defunto nella camera mortuaria del cimitero di Airolo a partire dalle 15.00 di oggi. Alla cara moglie Saula, ai figli Fabio, Alberto, Sergio e Carlo, ai numerosi fratelli e sorelle giungano i sentimenti di cristiano cordoglio da parte di tutta la redazione del Giornale del Popolo.