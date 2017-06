Smart sbanda e si rovescia sull'A2

Sfoglia la gallery

Un incidente della circolazione è avvenuto mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 16:20, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza di Galbisio. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una Smart, immatricolata nei Grigioni, per motivi da stabilire, ha perso il controllo della vettura che ha sbandato, è andata a cozzare contro la barriere metallica alla sua destra, si è rovesciata ed è terminata contro la barriera di sinistra. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Verde di Bellinzona. Le sue condizioni non sono note ma non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato poichè deviato su di una sola corsia.

(Red)