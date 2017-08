SMB Medical venduta al gruppo Marle

Il fondo zurighese Patrimonium Private Equity, principale azionista della SMB di Biasca e della SMB Medical di Sant’Antonino, dopo l’annunciata chiusura della fonderia in Riviera (prorogata al mese di ottobre), comunica che lo stabilimento del Bellinzonese, specializzato nella produzione di protesi ortopediche, entrerà a far parte del gruppo Marle.

Marle, 530 dipendenti, ha acquisito il 100% del capitale della SMB Medical. «Il matrimonio tra SMB Medical e Marle - si legge in una nota stampa - assicura una prospettiva di lungo termine per entrambi i marchi. Inoltre, il solido supporto finanziario dei suo azionisti, IK Investment Partners e Carlyle’s Europe Technology, permetteranno di fare investimenti importanti in nuove tecnologie e nella continua innovazione dei processi produttivi aziendali».

Si precisa inoltre che «la struttura produttiva di Sant’Antonino (85 dipendenti, ndr), sarà di strategica importanza sia in termini di specializzazione sia in termini di diversificazione geografica e completerà i cinque altri siti produttivi che Marle già possiede sul territorio francese».

(Red)