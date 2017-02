Sogno bleniese da 325 km all’ora

di Sara Matasci

L’idea, un po’ folle, come ammettono loro stessi, è nata alcuni anni fa guardando un film: “Indian - La grande sfida”. Come il protagonista, Burt Munro, interpretato da Anthony Hopkins, il team dell’officina di moto KR-Motorcycles di Torre sogna di andare a Bonneville (USA) e di battere il record del mondo di velocità sulla mitica Salt Flats, il lago salato dello Utah. Ci proverà in agosto con una moto senza carenatura.

Il mezzo, appena ultimato, e l’impresa sono stati presentati mercoledì scorso a Zurigo nell’ambito di Swiss-Moto, la più importante fiera delle due ruote in Svizzera. «Si tratta di una moto quasi completamente costruita da noi. Abbiamo acquistato il telaio lo scorso maggio al Loveride, un raduno di beneficenza per bikers, e da subito ci siamo convinti che quel mezzo ci avrebbe permesso di conquistare il primato», ci spiega, entusiasta, il proprietario dell’officina e direttore del KR-Raceteam Ralph Ruckstuhl. Oltre a lui, fanno parte dell’équipe bleniese Hysni Jupa (capo tecnico), Adrian Häggi (allenatore), Paul Rasmussen (fotografo) e Tiziano Vescovi (pilota). Sarà proprio quest’ultimo che salirà in sella alla moto e tenterà di battere il record.

Impresa non impossibile

Dettaglio non da poco, però, il 33enne, nato e cresciuto in Valle di Blenio, non è pilota di professione, bensì… macellaio. «Ho imparato il lavoro dapprima a Zurigo e poi in Australia. Dopodiché, 5 anni fa, ho ritirato la macelleria che era di mio nonno a Olivone. Ma le moto sono da sempre la mia grande passione. Quindi quando ho visto quella con cui cercheremo di conquistare il lago salato di Bonneville ho pensato che non potevo farla guidare a un altro».

Da allora Tiziano si allena con Adrian per arrivare pronto al grande giorno. «Si tratta di una preparazione fisica, ma anche e soprattutto mentale. Alleno la concentrazione e imparo a gestire l’adrenalina. Due cose fondamentali per cercare di riuscire nell’impresa, ma anche per non rischiare di farmi male». Già, perché per battere il record il 33enne dovrà superare la velocità di 269 km/h. «Ma noi puntiamo ad arrivare ai 324 km/h!», puntualizza il 48enne Ruckstuhl, spiegandoci che bisogna però considerare che 300 km/h sul sale equivalgono a 450 sull’asfalto. «Sul sale è un po’ come andare sulla neve: la moto sprofonda e già a 180 km/h inizi a volare».

Il direttore del team però ci rassicura: «Siamo dei pazzi, è vero, ma con testa. Infatti per affrontare tutto questo abbiamo dotato sia la moto che l’equipaggiamento di Tiziano delle più innovative tecnologie in termini di sicurezza». E il pilota ci dice di non avere paura: «La vivrò come un’avventura e cerco di non pensarci troppo. E poi, in realtà, non so nemmeno bene cosa mi aspetta». Nessuno del team, infatti, è mai stato a Bonneville. «È inutile, tanto non ci arrischieremmo a provare il mezzo. Andiamo là in agosto e tentiamo direttamente di fare il record», ci spiega Ruckstuhl. E tutti e 5 sono convinti di farcela. «E allora potrete dire che un macellaio della valle è l’uomo più veloce del mondo su una moto nuda!».

Ma… se non riuscirete nell’impresa? Proviamo a ribattere. Pronta la risposta del 48enne: «In quel caso avremo vinto comunque, perché sarà un’esperienza unica e l’avremo vissuta insieme. E poi tutti i soldi derivanti dagli sponsor che non abbiamo speso per la moto li daremo in beneficenza. Quindi comunque sapremo di aver fatto anche del bene».