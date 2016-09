Sportello FTIA, parla il Governo

Il Consiglio di Stato ha espresso "rammarico" per la decisione delle FFS di non garantire più la vendita di biglietti da parte di terzi, come avviene a Giubiasco.

Il Consiglio di Stato ha preso contatto con la Direzione generale di FFS, in merito alla decisione di interrompere la collaborazione con i partner che – per conto dell’azienda – vendono un assortimento di biglietti a prezzo ridotto.

Come noto, questa forma di collaborazione coinvolge attualmente due stazioni ticinesi, a Giubiasco e Airolo. Grazie alla disponibilità di due gestori privati – Federazione ticinese integrazione andicap (Ftia) e Organizzazione turistica regionale di Bellinzona e Valli – in questi anni le FFS hanno potuto garantire alla clientela un apprezzato e puntuale servizio in due importanti stazioni ticinesi.

Pur comprendendo la necessità di contenere i costi operativi e di migliorare l’offerta alla clientela, il Governo ticinese ha voluto così esprimere il proprio “rammarico” per la decisione delle FFS di abbandonare – a partire dal 1. gennaio 2018 – queste due collaborazioni.

Nella propria lettera, indirizzata al Direttore generale Andreas Meyer, il Consiglio di Stato ha voluto sottolineare l’importanza sociale del progetto di Giubiasco – che offre preziose opportunità di formazione a persone diversamente abili – e il ruolo dello sportello di Airolo per tutta la Leventina.

La sua apertura ha infatti permesso all’OTR di tenere in vita un’importante offerta in questa zona periferica a beneficio dei turisti in visita nel nord del Ticino ma anche della popolazione locale. La missiva ribadisce infine la disponibilità del Governo a collaborare nella ricerca di soluzioni adeguate e alternative all’abbandono dei due progetti ticinesi.

A questo proposito, sono salutate positivamente le dichiarazioni rese nel frattempo dal Direttore generale di FFS Andreas Meyer, in merito alla volontà dell’azienda di trovare delle soluzioni.

(Red)

Articoli correlati:

Una petizione per salvare gli sportelli

Anche Bellinzona contro le FFS

Caso FTIA-FFS, Regazzi interpella Berna

FTIA a Giubiasco, "un servizio da tutelare"

"Troviamo una soluzione ai dipendenti disabili"

Risparmi FFS, a casa 9 dipendenti FTIA