Tampona una roulotte e scappa, fermato

Sfoglia la gallery

La Polizia cantonale comunica che questa mattina sull'autostrada A2 sono avvenuti due distinti incidenti in territorio di Lodrino. Il primo è avvenuto poco prima delle 6.20 e ha visto coinvolte due vetture. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una conducente che circolava in direzione sud ha perso il controllo del mezzo andando poi a collidere più volte contro le protezioni laterali e terminando la sua corsa sulla corsia di sorpasso. Successivamente la vettura ferma in corsia è stata tamponata da un'auto, guidata da un uomo, che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che dopo aver prestato le prime cure ai due conducenti li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale. In base ad una prima valutazione medica hanno riportato leggere ferite.

Un secondo incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 e ha visto coinvolto un veicolo con targhe ticinesi che è andato a tamponare una roulotte con targhe germaniche, ferma sulla corsia di emergenza. Il conducente dopo aver causato l'incidente non si è fermato sul posto ed è stato bloccato all'uscita di Castione da una pattuglia della Polizia della città di Bellinzona.

(Red)