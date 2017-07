Tamponamento in galleria a Roveredo

Due veicoli si sono tamponati all’interno della galleria San Fedele a Roveredo oggi, sabato, verso le 13.30. Per motivi da stabilire una VW immatricolata in Ticino ed una BMW immatricolata nel Canton San Gallo che circolavano in direzione di Bellinzona sono entrate in collisione. Fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Cantonale Grigionese che hanno effettuato i rilievi del caso. La circolazione è stata immediatamente interrotta in entrambe le direzione ed il traffico deviato sulla Cantonale.

(Red)