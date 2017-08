Taxi sostitutivi tra Giubiasco e Bellinzona

In alcune notti tra domenica e lunedì, dal 3 al 25 settembre, le corse notturne TILO S10 e S20 verranno sono soppresse per lavori di rifacimento della galleria "Svitto".

In alcune notti tra domenica e lunedì, dal 3 al 25 settembre 2017 (nello specifico tra il 3 e il 4, tra il 10 e l’11 e tra il 24 e il 25 settembre), le corse notturne TILO S10 e S20 tra le stazioni di Giubiasco e Bellinzona sono soppresse e sostituite con un servizio taxi dalle ore 00.00 alle ore 04.50. Il provvedimento è da ricondurre a lavori di rifacimento della galleria “Svitto”, a sud della stazione di Bellinzona.

Questi i collegamenti soppressi:

S20 con partenza da Locarno alle ore 00.05 e arrivo a Giubiasco alle ore 00.24

S10 con partenza da Chiasso alle ore 23.57 e arrivo a Giubiasco alle ore 00.51

S20 con partenza da Locarno alle ore 00.35 e arrivo a Giubiasco alle ore 00.54

S10 con partenza da Chiasso alle ore 00.27 e arrivo a Giubiasco alle ore 01.21

Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi di ca. 10 minuti.

Le FFS, che si scusano per il disagio, consigliano di consultare l’orario online. Per i viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico, viene consigliato di contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall'estero). Il trasporto di biciclette non è possibile.

(Red)