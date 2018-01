Trasporti pubblici, dalla Città arrivano i “bonus”

di Mauro Giacometti

La Città di Bellinzona incentiva il trasporto pubblico sostenendo l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno per i suoi residenti in costante crescita (e oramai vicini ai 44.000 abitanti). Lo comunica il Municipio del nuovo Comune aggregato ieri in una nota, precisando che la scelta è legata alle proprie politiche di promozione della mobilità sostenibile che ora sono ulteriormente rafforzate dal sussidio diretto a chi acquisterà un abbonamento (annuale) Arcobaleno da questo mese di gennaio. Il formulario per la richiesta del contributo sarà disponibile online, non appena «l’ordinanza sarà cresciuta in giudicato», precisa la nota, al più tardi tra esattamente un mese (10 febbraio). Tale contributo sarà proposto fino a esaurimento del credito disponibile per il 2018 fissato in 80.000 franchi, è riservato a tutti domiciliati da almeno sei mesi nel Comune e consiste in 50 franchi per un abbonamento fino a due zone e a 100 franchi per quello oltre le due zone.