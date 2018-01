Tre i pazienti ticinesi curati con il Thiotepa

Sono tre i pazienti dell'ospedale di Bellinzona a cui è stato somministrato il farmaco antitumorale Thiotepa scaduto, che era stato rivenduto tra il 2007 e il 2011 dall'impresa vallesana Alkopharma a diversi nosocomi della Svizzera. "Uno di loro ne ha ricevute solo pochissime fiale nel quadro di una terapia pagliativa con molti altri farmaci, mentre le altre due persone sono state trattate con la dose completa, composta da 60 fiale; uno dei due pazienti è guarito, mentre l'altro è deceduto poco dopo il trattamento": a dircelo è il dr. Michele Ghielmini, direttore sanitario e primario di oncologia medica all’Istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI), presso il qualche i tre erano in cura. "Il problema del farmaco – evidenzia Ghielmini – era relativo alla dose contenuta, inferiore rispetto a quanto riportava l’etichetta".

Egli ci tiene però a precisare che la causa della morte non è imputabile al farmaco scaduto: "Il paziente che non ce l'ha fatta aveva una malattia estremamente avanzata e molto aggressiva e purtroppo aveva poche speranze di farcela. E comunque non è stato trattato solo con il farmaco Thiotepa (usato in particolare nelle terapie contro il tumore al cervello), ma anche con altri 3, e non basta una riduzione di dose per comprometterne il risultato".

"All’epoca dei fatti non ci venne detto di quanto il medicamento fosse ridotto. Quando arrivò la comunicazione di rivolgerci a un altro fornitore, non ci venne specificato il motivo, né se fosse necessario avvisare i pazienti", ci spiega infine il primario, aggiungendo che "sono circa una quindicina i farmaci che ogni anno vengono ritirati. E arriva un preciso avviso nel caso in cui si debbano informare i pazienti". Il ritiro del farmaco, dunque, non destò particolare sospetto. Ora, fa sapere Ghielmini, "è probabile che contatteremo i pazienti o le loro famiglie per informarli di quanto accaduto".

(M.S./Red)