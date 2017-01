Tutto pronto a Carì: da sabato si scia

Grazie al periodo decisamente fresco che ha permesso di preparare le piste con l’innevamento artificiale, la stazione sciistica di Carì riaprirà i battenti a partire da questo sabato 14 gennaio.

Sarà possibile sciare sulla parte alta del comprensorio, fra i 2'000 e i 2'300 metri di altitudine. Per l’apertura delle piste che conducono sino in paese bisognerà invece attendere precipitazioni più consistenti, di almeno una ventina di centimetri.

Per l’occasione sono previsti dei prezzi speciali ((Adulti fr. 30.-. Giovani fr. 25.- Ragazzi fr. 20.- Famiglia fr. 60.-). Oltre alla parte alta delle piste è sempre in funzione, e quindi sciabile, il tappeto mobile per permettere anche ai più piccoli di divertirsi sugli sci.

(Red)