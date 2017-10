Un affare immobiliare controverso

di Mauro Giacometti

Magari non succede, ma se dovesse succedere, il dislocamento delle Officine da Bellinzona si prospetta come uno degli affari immobiliari più importanti in Svizzera. Stiamo parlando di 150-200 milioni per la vendita del terreno di circa 100 mila mq su cui da oltre cent’anni sorgono gli stabilimenti industriali delle FFS. Ma si tratterebbe di un’alienazione di fondi a dir poco contrastata: vincoli pianificatori e tempi lunghi per arrivare allo smantellamento dell’area industriale e alla sua trasformazione in zona residenziale e artigianale. Per non parlare della strenua opposizione degli operai alla chiusura e al trasloco delle Officine da Bellinzona.

Vincoli e lungaggini

Attualmente il terreno è iscritto a Piano regolatore come “Comparto Officine FFS”. Qualora le FFS dovessero decidere di vendere, si dovrebbe avviare una lunga fase pianificatoria per la variante di PR e le relative consultazioni tra Comune e Cantone che richiederebbero molti anni, con procedure sottoposte a possibilità di ricorsi e referendum.

È decaduto invece il vincolo di zona ad esclusivo utilizzo delle Officine istituito dal Municipio in carica durante lo sciopero del 2008: il Tram l’ha annullato nel 2009, accogliendo il ricorso delle Ffs. Considerando comunque le procedure pianificatorie, la dismissione di capannoni e macchinari, la necessità di bonifica e i contenuti dell’attuale Piano regolatore di Bellinzona, l’eventuale acquirente (o acquirenti) del sedime industriale delle FFS dovrebbe dunque attendere almeno una decina d’anni prima di veder “fruttare” i propri investimenti.