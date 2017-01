Un poker per la Nuova Bellinzona

Lega, UDC, Indipendenti e Noce hanno scelto un'alleanza a quattro per la Nuova Bellinzona. Stamattina, a Claro, hanno presentato insieme i sette candidati della lista che correranno per il Municipio della Capitale in occasione delle elezioni del 2 aprile.

Si tratta di Giulio Deraita (50 anni, municipale leghista di Claro), Lelia Guscio (classe 1960, presidente della sezione della Lega di Bellinzona), Mauro Minotti (54 anni, deputato leghista dal 2011, consigliere comunale in città, presidente del Patriziato di Carasso), Marco Ottini (58 anni, ex municipale PLR, oggi democentrista), Orlando Del Don (1956, presidente UDC del Distretto ed ex granconsigliere), Flavio Bruschi (classe 1955, municipale socialista di Giubiasco dal 1996, si presenta come indipendente, ma in quota Lega dei Ticinesi) e Fallon Ciapini (la più giovane, nata nel 1984, si presenta per Il Noce).

L'obiettivo dichiarato è quello di riuscire a conquistare almeno una poltrona in seno all'Esecutivo cittadino.

(Red)