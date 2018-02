Un rifugio pubblico nella Nuova Valascia

Il Dipartimento delle istituzioni comunica di avere sottoscritto una convenzione con i Comuni di Quinto e Prato Leventina e con la società Valascia immobiliare SA, che definisce i termini in base ai quali sarà realizzato un rifugio pubblico collettivo con oltre 700 posti protetti sotto la futura pista di ghiaccio.

"Questo ulteriore passo verso la realizzazione del progetto di nuovo stadio dell’HC Ambrì Piotta permetterà ai Comuni di inserirsi in una struttura moderna e attrezzata nel migliore dei modi in caso di necessità particolari (per esempio evacuazione di persone), razionalizzando le risorse finanziarie disponibili", viene spiegato in un comunicato stampa.

La convenzione concretizza gli impegni assunti nel corso delle trattative in vista della creazione della Nuova Valascia. In particolare, nel marzo 2016 le autorità cantonali avevano autorizzato la progettazione definitiva di un rifugio pubblico collettivo da 717 posti protetti, a disposizione della popolazione dei Comuni di Quinto (317 posti) e Prato Leventina (400). L’accordo prevede ora che la Valascia immobiliare SA integri nel progetto definitivo anche la struttura di protezione della popolazione.

Il finanziamento di quest’opera sarà possibile grazie ai contributi del fondo vincolato che la legislazione federale impone al Cantone di riservare per la costruzione di questo genere di opere, secondo il fabbisogno dei Comuni. In tempo di pace, il rifugio pubblico collettivo potrà essere utilizzato dalla Valascia immobiliare SA come struttura di appoggio alle esigenze logistiche della pista di ghiaccio. La società dovrà inoltre assicurare, a proprie spese, la manutenzione corrente e straordinaria della struttura, secondo le prescrizioni di legge. La convenzione è già stata approvata dai Consigli comunali di Quinto e Prato Leventina.

(Red)