"Un risultato che va oltre le aspettative"

Tutta la soddisfazione di Raffaele De Rosa eletto sindaco del nuovo Comune di Riviera. Alberto Pellanda: "Mi prendo due giorni per decidere se restare in Municipio".

di Mauro Giacometti

Le prime parole del neoeletto sindaco del Comune di Riviera lasciano trasparire tutta la soddisfazione per la vittoria nel ballottaggio odierno che lo vedeva opposto al candidato liberale-radicale Alberto Pellanda, giunto secondo al primo turno lo scorso 2 aprile.

Da noi contattato Raffaele De Rosa ha commentato così la sua elezione a sindaco: "Sono molto felice di questo risultato che va oltre le mie aspettative e oltretutto frutto di un’altissima partecipazione al ballottaggio (72%). Una mobilitazione che serve a me e a tutta la compagine municipale da ulteriore stimolo per lavorare da subito per il nuovo Comune aggregato".

Dal canto suo lo sfidante ha ugualmente rimarcato l'alta affluenza alle urne ache se sul suo futuro di municipale si prende una pausa di riflessione: "Accetto il risultato delle urne anche se è duro ammettere questa sconfitta. Pensavo che mi venisse riconosciuto il lavoro di questi anni per arrivare all'aggregazione. Prima di decidere se lavorare con questo municipio mi prendo due giorni di tempo",, ha affermato un deluso Alberto Pellanda.