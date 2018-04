Una nuova sede per gli Scout di Giubiasco

Sabato 28 aprile verrà inaugurata la nuova sede scout della Sezione Esploratori San Rocco, situata in via Fabrizia a Giubiasco (ex Casa Isolina, Scuole Palasio). La sezione scout attiva da 91 anni, tornerà ad avere dunque una sede stabile, dopo aver dovuto lasciare quella storica all’oratorio di Via Rompeda per i lavori di rifacimento. La ‘casa Isolina’ è stata ristrutturata con passione e impegno negli ultimi mesi ed è ora pronta ad accogliere i ragazzi e i visitatori che vorranno partecipare a questo importante pomeriggio di festa.

Per l'occasione sono previste le porte aperte, dove dalle ore 14 verranno proposte delle attività in stile scout a tutta la popolazione, con il coinvolgimento dei lupetti e degli esploratori. Inoltre, sempre dalle 14 con partenza dalla scuole del Palasio, vi saranno delle visite guidate al cantiere presso il vecchio Oratorio in Via Rompeda. Il pomeriggio proseguirà alle 16.30 con la messa da campo sul terreno della nuova sede e l'inaugurazione ufficiale alle 17.30 con la presenza delle autorità cittadine.

Dopo la cerimonia d’inaugurazione, comprensiva del fatidico taglio del nastro, seguirà un ricco rinfresco offerto a tutta la popolazione. In caso di cattivo tempo l’inaugurazione si terrà comunque, ma con alcune modifiche d’orario.

(Red)