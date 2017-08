Una petizione contro la ricucitura di Rorè

È stata lanciata dal Movimento apartitico "Un Cher per Rorè" per chiedere di elaborare un progetto che preveda la creazione di una piazza libera dal traffico in centro paese.

Gionata Pieracci, Aris Tognola e Anna Corbella del Movimento apartitico "Un Cher per Rorè" hanno lanciato questa mattina, sul Ponte dei Sospiri di Roveredo, una petizione popolare in merito alla ricucitura del Paese.

Un'azione per esprimere forte perplessità per quanto riguarda il processo decisionale adottato dal Municipio nell'ambito della ricucitura, "che - si legge nel testo - non ha in alcun modo consentito alla popolazione di poter scegliere più varianti".

Sottoscrivendo la petizione, i firmatari rifiutano uno sfruttamento intensivo ed eccessivo dei terreni lasciati liberi dall’autostrada A13 che ha diviso per mezzo secolo il Paese ed evidenziano una carente comunicazione da parte del Municipio al momento della votazione consultiva e dopo il sì scaturito dalle urne per proseguire le trattative con l'immobiliare Alfred Müller AG.

Secondo i promotori, la sistemazione attuale del sedime autostradale da parte di USTRA consente di prendere finalmente visione del territorio e di elaborare progetti che diano al centro paese un valore aggiunto. "L’opportunità di ricostruire il cuore del paese e di riorganizzare il piano viario dev’essere condivisa con la cittadinanza", sottolineando Pieracci, Tognola e Corbella, che - assieme ai firmatari della petizione - chiedono innanzitutto l'immediata sospensione delle trattative nel caso in cui l’accordo con l'immobiliare Alfred Müller AG risultasse vincolato da onerose penali, ma anche di non procedere per il momento alla vendita dei terreni in centro paese e di elaborare un progetto che preveda la creazione di una grande piazza libera dal traffico in centro paese, con spazi verdi e spazi ricreativi a beneficio della comunità e delle generazioni future.

(Red)