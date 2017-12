Verso un parco urbano nel nucleo di Roveredo

di Mauro Giacometti

Un grande parco, nel cuore di Roveredo, sta prendendo forma. Un “parco urbano” destinato alla popolazione e alle associazioni del territorio potrebbe presto diventare realtà grazie all’acquisizione definitiva dei terreni interessati. In paese già si riflette sui possibili utilizzi dei 4.200 mq dell’area liberata dalla A13 che, oltre a rappresentare un’area di svago e incontro, potrebbe finalmente dare una risposta ad alcune delle richieste che giungono dalla comunità, come l’installazione di giochi per i bambini, le nuove sedi per il centro giovani e il centro culturale o la realizzazione di uno skate park.

In attesa di definirne i contenuti, proseguono i lavori per dotare il centro del paese di uno spazio verde pubblico, grande quasi come 20 campi da tennis, a disposizione della popolazione e delle associazioni del territorio per lo svago e l’organizzazione di manifestazioni. In tal senso, due importanti passi in avanti sono stati compiuti in questi giorni. Il Municipio infatti, dando seguito a quanto prescritto dalla revisione parziale della pianificazione locale approvata dalla popolazione nel 2014, ha deciso di espropriare circa 4.200 mq di terreni in zona Mondan. A questo atto dovuto si è aggiunta lo scorso lunedì l’approvazione unanime del Consiglio comunale del credito di 300 mila franchi per l’acquisto dell’ultima parcella di circa 1.000 mq in zona Malcanton-Mondan.