Bruciano i boschi del Moesano

Non c’è pace per i boschi del Moesano in quest’inverno secco e inusualmente mite. Come noto, martedì sera un incendio si era sviluppato sui monti fra Mesocco e Soazza. Complice il forte favonio, le fiamme si erano velocemente propagate, interessando numerosi ettari di boscaglia e obbligando le autorità grigionesi a chiudere l’autostrada A13 e la Cantonale mercoledì mattina. Nel corso della giornata i pompieri, supportati dall’intervento di alcuni elicotteri dell’esercito e di un’azienda privata, erano quindi riusciti ad arginare l’incendio, senza tuttavia riuscire a domarlo del tutto. Nel tardo pomeriggio autostrada e Cantonale erano state riaperte e la situazione andava normalizzandosi.

Situazione che è tornata critica con lo svilupparsi di un altro rogo sempre nel Moesano, questa volta nei boschi della Valle Calanca.

La superficie interessata dalle fiamme si situa sopra il villaggio di Braggio e copriva un’area di 200 metri per 300 nella serata di mercoledì. Il pronto intervento dei pompieri retici ha però permesso di contenere questo secondo rogo, dichiarato sotto controllo già nella mattinata di giovedì

