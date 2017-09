Cade da un muro a Brissago, ferite serie

L'uomo si trovava su di un muro di contenimento in giardino quando, per motivi da stabilire, è caduto ferendosi in modo serio. Intervenuta la REGA.

Un infortunio domestico è avvenuto questa mattina in zona Piodina a Brissago. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato si trovava su di un muro di contenimento in giardino quando, per motivi da stabilire, è caduto ferendosi in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che, vista la tipologia e la gravità delle ferite, hanno richiesto l'intervento di un elicottero della REGA per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso. La vita dell'uomo non dovrebbe comunque essere in pericolo.

(Red)