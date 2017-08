Campione ci riprova con Villa Mimosa

di Andrea Finessi

Il Comune di Campione d’Italia ci riprova e rimette all’asta Villa Mimosa, un edificio storico attualmente utilizzato come magazzino in cui sono ospitati alcuni uffici dell’adiacente casinò. In passato il Comune aveva ipotizzato una base di vendita di poco più di 10 milioni di franchi, cifra ridimensionata nell’asta avvenuta nel maggio 2016 per 7,7 milioni di euro. Rimasta ancora invenduta, nella località si è deciso di riprovarci, ripubblicando un bando in cui si mette all’asta la storica base dei partigiani ad un prezzo di partenza di 6.080.000 franchi. Nell’enclave si vorrebbe trasformare Villa Mimosa in albergo, ma sono consentite anche altre destinazioni d’uso, incluso quello residenziale.

Costruita a inizio del ‘900 sul lago Ceresio e adiacente al Casinò, Villa Mimosa ha avuto un ruolo da protagonista nella Liberazione d’Italia. La storia riporta che l’allora direttore dei servizi segreti americani Allen Dulles, a capo dell’OSS (Office of Strategic Service, precursore della CIA) a Campione fece istruire e rifornire gli eserciti partigiani di armi e nuove strumentazioni belliche. Inoltre secondo studi recenti, la morte di Benito Mussolini venne pianificata proprio a Villa Mimosa, dove in seguito venne portato e lasciato agli americani parte del tesoro del defunto dittatore.