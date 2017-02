Carnevale, altri costumi pericolosi

Alcuni sono infiammabili, mentre per altri c'è il rischio di ingestione e soffocamento. Sono in vendita in diversi negozi del Cantone.

Altri costumi di Carnevale per bambini sono risultati pericolosi e ritirati dal commercio. Si tratta del cerchietto del costume Stella Paw Patrol Sky, delle parrucche dei costumi Naughty Girl e Pippi Calzelunghe e del copricapo di American Role Play, ha precisato l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Alcuni di questi travestimenti in vendita in numerosi negozi, fra cui Lidl e Manor, sono leggermente infiammabili, altri contengono piccole parti che possono essere rimosse con facilità e vi è il rischio di ingestione e soffocamento. Per questo l"USAV raccomanda di non fare indossare ai bambini questi costumi e ha ritirato gli articoli dal commercio.

