Cinque vie di sviluppo per il Ticino

A un anno dalla sua costituzione ieri è stata presentata la sintesi di quanto emerso durante i lavori del Tavolo dell’economia. Una riflessione sulle potenzialità e le sfide del nostro Cantone, al quale hanno preso parte il mondo politico (il direttore del DFE Christian Vitta, il direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e i capigruppo in Gran Consiglio), quello economico (il CEO di UBS Sergio Ermotti, il direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni, il direttore di AITI Stefano Modenini) e sindacale (il co-presidente di Unia Renzo Ambrosetti, il segretario regionale di Unia Enrico Borelli, e il segretario cantonale dell'OCST Renato Ricciardi), e pure quello accademico, con i professori di economia all'USI Mauro Baranzini, Mario Jametti e Rico Maggi.

Riunitosi in cinque occasioni, il tavolo di lavoro ha permesso un confronto sull’attuale situazione economica del Ticino, ma anche di individuare degli assi di sviluppo futuri. In particolare, analizzando le diverse fasi di sviluppo che il Ticino ha attraversato nel corso del secolo scorso e gli attuali dati statistici - 37.523 aziende, 184.057 posti di lavoro, in particolare nel terziario - sono infine emerse 5 aree tematiche, all'interno delle quali sono state individuate una serie di misure volte a favorire "una crescita di economica equilibrata, in grado di assicurare un'occupazione di qualità".

Un obiettivo che può essere raggiunto attraverso lo "sviluppo dell'innovazione" e una "rinnovata cultura imprenditoriale", attenta ai valori del lavoro e della sostenibilità. In primis, è stato evidenziato, il Ticino si profila come una realtà particolarmente attrattiva per le start-up innovative e questa deve pertanto essere una delle vie da perseguire assicurando finanziamenti e visibilità alle aziende che stanno muovendo i primi passi. Fondamentale è poi puntare sulla qualità, non solo attraverso la formazione continua, ma sfruttando al meglio le opportunità offerte da AlpTransit e dalla digitalizzazione.

Il tutto senza dimenticare l’importanza della responsabilità sociale delle imprese, diffondendo in particolar modo le buone pratiche per l'adozione di processi aziendali con un impatto positivo a livello sociale, ambientale ed economico. Alcune delle individuate saranno concretizzate già nel corso dei prossimi mesi, per altre invece si prospetta un orizzonte di medio-lungo termine.

(Red)