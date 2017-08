"CNL da 3'000 a 3'700 franchi al mese"

Tutti i Contratti normali di lavoro (CNL) in Ticino siano immediatamente aggiornati in modo da prevedere uno stipendio minimo di 21.50 franchi all’ora, pari a 3’741 franchi al mese. A chiederlo con una mozione al Consiglio di Stato è il gruppo socialista in Gran Consiglio a seguito della sentenza del Tribunale federale sul salario minimo del Canton Neuchâtel.

Ma non è tutto, oltre a spostare dagli attuali 3'000 a 3'700 franchi il salario minimo nei CNL, il Governo, secondo il gruppo socialista, dovrebbe inoltre "fare pressioni all’interno della Commissione tripartita, affinché si promuovano in maniera decisa i Contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale e non si spinga più sui CNL, se non in caso di situazioni estremamente problematiche"

La decisione dei giudici di Losanna, scirve in una nota il gruppo PS, non lascia spazio a nessuna interpretazione e fa giurisprudenza anche per il nostro Cantone.

