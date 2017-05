"Comportamenti antisportivi e fatti gravi"

La Federazione ticinese di calcio ha comunicato oggi che il prossimo fine settimana non invierà arbitri a dirigere gare del settore allievi delle categorie A, B, C, D9 di competenza della sezione tecnica della FTC e che tutte le gare delle categorie attivi inizieranno con 15 minuti di ritardo sull’orario previsto per il calcio d’inizio.

Una decisione presa, viene spiegato in un comunicato stampa, "a causa del persistere dei comportamenti antisportivi sui campi di calcio e dei gravi fatti avvenuti in particolare in queste ultime due settimane". E vengono riportati gli esempi del giovane arbitro molestato fisicamente e insultato, di un altro insultato in modo grave da allenatori e dirigenti, un altro ancora colpito lo scorso sabato con un pugno da un giocatore, insultato e minacciato. Il tutto senza voler dimenticare gli insulti rivolti a ispettori degli arbitri. "La direzione della sezione arbitrale - si legge ancora nel testo - non può accettare simili comportamenti nei confronti degli arbitri e soprattutto nei confronti di quei giovani che mettono a disposizione il loro tempo libero a favore della nostro movimento giovanile".

La decisione di posticipare l'inizio delle partite è spiegato con "l’auspicio che ciò contribuisca a sensibilizzare e far riflettere tutto il nostro movimento calcistico".

