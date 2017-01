"Con la Riforma III aiuteremo le famiglie"

Paolo Beltraminelli illustra alcuni vantaggi della Riforma delle imprese: "La proposta di un sussidio di 1'000 franchi per ogni nuovo figlio tornerebbe in auge".

Intervista a cura di Nicola Mazzi

Eravamo nel settembre del 2010, più di sei anni or sono. In Gran Consiglio veniva votata una mozione del compianto deputato della Lega Giorgio Salvadè. Una proposta che chiedeva di dare 1.000 franchi alle famiglie che davano alla luce un neonato. Un principio (accolto per un voto dall’allora Gran Consiglio) e sul quale il Governo avrebbe dovuto elaborare un messaggio che tuttavia non ha mai visto la luce. Infatti la proposta si è arenata perché non era stato trovato l’accordo tra il Cantone e il mondo economico su chi avrebbe dovuto pagare questo regalo.

Idea finita in un cassetto

Abbiamo sentito il responsabile del DSS Paolo Beltraminelli per capire le ragioni di questo stand-by e soprattutto se il Cantone intende tirar fuori dai cassetti il dossier.

«È vero, della proposta non ha parlato più nessuno in questi anni perché non si è trovato un accordo su chi avrebbe dovuto pagare il regalo alle famiglie. Tuttavia, posso dire che il principio torna in auge con la Riforma III delle imprese. Mi spiego meglio. Oltre alle misure fiscali, la riforma che intende mettere in atto il Cantone contiene delle proposte che riguardano al socialità».

20 milioni per la socialità

Infatti, durante la presentazione di fine dicembre, lo stesso responsabile del DSS aveva spiegato che a favore della politica famigliare e sociale saranno messi a disposizione 20 milioni (che potrebbero aumentare a 27 milioni negli anni seguenti). Un importo che verrà prelevato da un contributo supplementare (dello 0,15%) dalla massa salariale a carico dei datori di lavoro e che sarà quindi riversato al sostegno delle famiglie.

Conciliabilità lavoro-famiglia

«Se vogliamo dare una risposta a bisogni emergenti e importanti come la conciliabilità tra lavoro e famiglia e permettere ai genitori che intendono creare una famiglia e avere un bambino, è necessario un maggiore sostegno. La nostra idea è quindi quella di sostenere soprattutto le fasce basse e il ceto medio. Arrivare con l’aiuto a circa il 70% della popolazione. Escludendo, quindi, chi non ha bisogno di un sostegno statale. Io sono a favore di una politica mirata e non di sussidi a innaffiatoio».