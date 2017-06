Condannata la "banda delle bici"

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando i tre uomini hanno minacciato e legato le commesse del negozio Herschmann in Piazza Motta ad Ascona e dopo essersi impossessati di gioielli e orologi, sono scappati in bicicletta. Oggi la Corte delle Assisi criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, li ha ritenuti colpevoli di rapina e tentata rapina. Gli imputati, tutti lituani, dovranno quindi scontare una pena fino a sei anni di carcere. La Corte ritiene che facciano parte di un gruppo ben organizzato di malviventi, ma il giudice ha ribadito che il fatto di essere gli esecutori non sminuisce in alcun modo la loro colpa.

(Red)