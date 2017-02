Bosia Mirra non punibile?

Il procedimento penale a carico della granconsigliera socialista Lisa Bosia Mirra per aver fatto entrare illegalmente in Svizzera alcuni giovani migranti volge al termine. Le ipotesi di reato a carico di Bosia mirra sono di favoreggiamento all’entrata e al soggiorno illegale nell’ambito dell’infrazione alla Legge sugli stranieri.

Tuttavia la deputata socialista potrebbe essere assolta in ragione delle “motivazioni umanitarie” del proprio gesto. Stando infatti a una norma vigente i Italia, chi aiuta i profughi per ragioni umanitarie non può essere punito. In Svizzera la medesima norma esiste ma è meno chiara. Starà quindi ai giudici decidete se punire o meno la granconsigliera ticinese.

