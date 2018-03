Campione d’Italia può rifiatare

È stata congelata dal Tribunale di Como l'istanza di fallimento presentata dalla Procura nei confronti del Casinò di Campione d'Italia, in attesa si ulteriori garanzie. La casa da gioco ha quindi ora un'altra chance, ovvero quella di formulare un piano di rientro almeno parziale del debito di 127 milioni di franchi maturato fino a oggi.

Anche il Comune di Campione d’Italia tira un grossissimo sospiro di sollievo.I magistrati lariani hanno pensato dunque che valesse la pena di concedere più tempo all’enclave della vicina penisola, la cui economia è totalmente dipendente dalla casa da gioco, affinché possa cercare di uscire dalla situazione di crisi drammatica in cui si trova con i suoi mezzi.

Infatti i giudici hanno preferito alla dichiarazione di dissesto, che avrebbe aperto scenari a dir poco imprevedibili e rischiosi, piuttosto una "procedura di concordato preventivo" tra il Casinò e il Comune, che formalmente è il suo creditore, ma che ben si era guardato dal chiedere il fallimento della casa da gioco. Invece, dopo la decisione del tribunale, in pratica si seguirà la strada del piano di ristrutturazione sia del Casinò sia dell’ente locale, che dovrebbe permettere, nelle intenzioni della giunta retta dal sindaco Roberto Salmoiraghi, di trovare un nuovo equilibrio tra le due entità, che vivono in sostanza in simbiosi. Si tratterà di ridurre i costi del Casinò di Campione e aumentarne dunque i profitti da una parte, di diminuire le spese del Comune dall’altra. Da settimane sono infatti in corso delle trattative serrate con i sindacati italiani del settore dei casinò, sulla base di un piano con almeno 150 licenziamenti, dunque assai difficile da digerire.

Ad ogni modo i conti dell’enclave rimarranno sotto stretta osservazione da parte del tribunale, che dovrebbe nominare una sorta di commissario tutorio, in attesa di vedere se il piano che sarà presentato dell’amministratore delegato del Casinò, Marco Ambrosini, sarà davvero in grado di sortire l’effetto sperato, ovvero far uscire Campione d’Italia dalle secche. Come l’intero settore dei grandi giochi, anche la casa di gioco d’oltreconfine sta soffrendo in modo acutissimo della concorrenza spietata delle sale bingo che sono spuntate a migliaia nel nord Italia, tanto da ridurre in maniera drammatica il fatturato del Casinò. Una crisi che si è fatta sentire anche nei casinò ticinesi, che tuttavia hanno già da qualche anno messo in campo delle contromisure.

(Red)