"Chi segue la Parola, non resti inerte"

di silvia guggiari

«Perchè ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». Sono queste le parole del Vangelo di Matteo risuonate in italiano, in inglese e in tigrino ieri pomeriggio nella Basilica di Sant’Abbondio a Como. In occasione della festa patronale della cittadina comasca, si è svolta infatti la preghiera del vescovo di Como, mons. Diego Coletti, con una rappresentanza dei migranti che ormai da due mesi sono stanziati nell’area della stazione San Giovanni.

Un bel momento di preghiera cristiana che ha visto la partecipazione, oltre che dei migranti, delle istituzioni cittadine, di numerosi sacerdoti tra cui don Andrea Messaggi, rettore della basilica, Teklome Berhane, cappellano della comunità eritreo etiopica milanese, padre Claudio Altieri, comboniano con un lungo passato in missione in terra africana, Roberto Bernasconi, direttore della Caritas cittadina e di una grande rappresentanza della popolazione. Segno di una Como che continua ad essere solidale ed accogliente nell’affrontare questa emergenza, come già avevamo sottolineato (vedi GdP del 9 agosto 2016). Un’accoglienza che, secondo il vescovo Coletti, non può essere ingenua, "perché i problemi sono complessi, sono grossi". L’amore cristiano si nutre infatti di attenzione all’altro, di apertura, di buona volontà ma anche di quell’intelligenza necessaria per fare scelte concrete e necessarie.

E tornando al brano di Matteo scelto per l’occasione il prelato comasco afferma che "Le nostre scelte, e addirittura i nostri stili di vita prima ancora che qualche gesto simbolo, restano ispirate a questa pagina del Vangelo. Chi segue la Parola non potrà rimanere inerme di fronte ai fratelli e alle sorelle che non hanno futuro, che non hanno libertà, che non hanno speranza. Non potrà dire "qualcun altro ci pensa": questo modo di pensare è l’esatto contrario del Vangelo. Gesù è venuto a mettersi sulle spalle la Croce delle nostre cattiverie, della nostra ingratitudine, della nostra povertà di spirito e ha inserito nella nostra vita il seme salvifico dell’amore, capace di dare la vita per coloro che amiamo. La nostra vita non varrebbe nulla se non avessimo guardato al fratello e alla sorella nel bisogno col desiderio di aiutarli, di sostenerli, di accoglierli, di farli diventare membro della grande famiglia nella quale lo Spirito di Gesù accoglie ciascuno di noi".

L’emergenza migranti in territorio comasco diventa dunque, nella lettura del vescovo comasco, un’opportunità, un’occasione per rendere "vero il nostro cuore tanto quanto siamo capaci di accogliere lo Spirito di Gesù e di diventare capaci di un abbraccio che stringa al cuore tutto il mondo che in concreto noi possiamo raggiungere, tutto il mondo che è al di fuori della porta di casa nostra e che deve diventare occasione di un dono, di un’accoglienza e di una bontà senza limiti".