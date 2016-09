Dirigente di Bundesliga fermato a Brogeda

L'uomo, un 66enne cittadino tedesco, non avrebbe dichiarato una somma di oltre 55mila euro mentre stava entrando in Italia.

Alla dogana di Ponte Chiasso, mentre era in procinto di entrare in Italia a bordo di una macchina noleggiata, un dirigente di una squadra di Bundesliga è stato fermato dalla Guardia di finanza poiché non aveva dichiarato una somma pari a 55'730 euro.

Il 66enne, secondo quanto reso noto dalle autorità italiane, a precisa domanda aveva risposto di non trasportare valuta.

La somma era divisa in 103 banconote di vario taglio riposte nel baule della vettura di lusso. Come prescritto dalla legge, la metà della somma in questione è stata immediatamente sequestrata.

(Red)