Esplode un silos con rifiuti speciali

Un'esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all'interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco italiani.

L'esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso fuoco e l'onda d'urto ha danneggiato alcune auto nel piazzale dell'azienda. Da lontano si notano le fiamme e un'alta colonna di fumo.

Nessun rischio per la popolazione

"A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera": è quanto ha indicato all'agenzia di stampa italiana ANSA il sindaco di Bulgarograsso (Como), Giampaolo Cusini, aggiungendo che "non sussistono, al momento, rischi per la popolazione" in seguito all'incidente avvenuto all'Ecosfera srl.

"Il sindaco e la Protezione Civile italiana sono sul loco e in costante contatto con i tecnici, che stanno monitorando l'evolversi della situazione", ha aggiunto Cusini.

(Ats)