Fallimento Calcio Como, due arresti

In manette sono finiti il presidente e il vicepresidente del Club accusati di bancarotta per distrazione e dissipazione, nonché bancarotta preferenziale.

Nell’ambito dell'inchiesta penale inerente il fallimento della Calcio Como, sono stati posti agli arresti domiciliari il presidente del CdA e amministratore Pietro Porro e il vicepresidente Flavio Foti.

I due indagati sono accusati di bancarotta per distrazione e dissipazione, nonché bancarotta preferenziale. Tali comportamenti hanno cagionato un danno per gli altri creditori del Club, tra i quali l’Erario per oltre 400mila euro, l'INPS per oltre 130mila e i dipendenti per quasi 200mila euro.

I due indagati sono altresì accusati di avere aggravato lo stato di insolvenza della Clacio Como anche attraverso la protrazione dell’attività della srl dopo aver azzerato il patrimonio sociale ed omettendo di adottare i provvedimenti di ripianamento delle perdite, ricapitalizzazione della società o liquidazione della stessa, nonostante la sussistenza di uno stato di insolvenza conclamato e di una situazione debitoria, nonché il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali (IVA, INPS etc.) per un importo complessivo pari a oltre 1,1 milioni di euro, ma anche la dissimulazione della perdita totale del patrimonio con le varie operazioni contabili e di bilancio.

Gli arresti odierni seguono il sequestro preventivo risalente ad aprile 2017 del Centro Sportivo Mario Beretta in Orsenigo, ritenuto essere il provento nonché il profitto del reato di bancarotta per distrazione e dissipazione

La Guardia di Finanza di Como è altresì impegnata nell’eseguire decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica.

