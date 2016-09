Frontalieri pronti allo sciopero

I frontalieri che lavorano in Ticino sono pronti allo sciopero per protestare principalmente, ma non solo. contro il voto del 25 settembre sull'iniziativa "Prima i nostri". Ad annunciarlo, sulla propria pagina Facebook, è stato proprio il gruppo "Frontialieri Ticino", come anticipa oggi Ticinonews.ch.

Sulla pagina del gruppo sul social network si legge infatti: "Cari membri di gruppo, al rientro dalle ferie, solitamente ci attendono novità poco piacevoli ma, questa volta, avverto in alcuni di voi, il forte desiderio d'indire uno sciopero di tre giorni, quale segno di protesta, contro la iniziativa referendaria federale, titolata dai quotidiani on line locali "prima i nostri" e che si terrà il 25 settembre; per dire "no imposizione fiscale e, non meno importante, contestare la tassa di collegamento".

I frontialieri si dicono dunque pronti a incrociare le braccia nei giorni 22-23-24 settembre, con il blocco di tutte le principali e più importanti dogane di accesso al territorio elvetico.

Il testo con l'esortazione a prendervi parte si conclude con un altro tipo di invito: "Concludendo, per rendere più "piacevole" l'evento, esortiamo chi fosse dedito all'arte gastronomica, alla preparazione di panini e quant'altro possa render meno faticosa la presenza di tutti. Ognuno dunque, provveda a contribuire con bevande e generi alimentari, si bivacca al sacco".

