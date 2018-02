Fuga con tuffo nella Tresa

Curiosa operazione di Polizia venerdì sera, 2 febbraio, a Luino. A seguito di un controllo di un'auto che aveva, a detta degli agenti, un fare sospetto mentre percorreva la Via Asmara, uno degli occupanti si è dato immediatamente alla fuga.

Inseguito da un poliziotto per centinaia di metri, l'uomo - per tentare ad ogni costo di sfuggire al controllo - si è gettato nelle acque della Tresa e ha cercato di attraversare il fiume a nuoto. Non riuscendo nell’impresa, a causa della gelida temperatura delle acque e del peso dei vestiti bagnati, il giovane ha desistito dal suo piano ed è successivamente stato bloccato e preso in consegna.

Si tratta di un 22enne di nazionalità marocchina, il quale è poi stato condotto al Pronto Soccorso. Una volta dimesso e identificato, la Polizia di Stato ha potuto riscontrare l’irregolarità dei soggetto in quanto respinto nel 2014 per ingresso irregolare nel territorio italiano e con a carico diversi Decreti di espulsione,mai ottemperati.

Il giovane è quindi stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione della normativa sugli extracomunitari.

(Red)