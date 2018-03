"I ristorni per creare P&R in Italia"

"I ristorni dei frontalieri 2018 e 2019 sono vincolabili alla realizzazione di opere infrastrutturali di trasporto transfrontaliero?": è questo il titolo, nonché la domanda principale, dell'interpellanza inoltrata oggi al Consiglio federale da Marco Romano.

Il consigliere nazionale ticinese del PPD spiega nel testo che l’accordo fiscale vigente sull’imposizione dei frontalieri in Ticino prevede un annuale versamento di una quota parte del 38,8% dell’importo totale incassato dall’erario svizzero a favore dell’Italia, comunemente definito ristorno. Il versamento è eseguito dall’autorità cantonale nell’ambito dell’accordo bilaterale CH-I vigente. Storicamente il ristorno, che lo Stato centrale italiano riversa ai comuni di frontiera e che garantisce per quest’ultimi una risorsa fiscale rilevante, ha anche una valenza di compensazione fiscale destinata a coprire spese e investimenti per infrastrutture pubbliche.

In questo senso, l'esponente popolare democratico ricorda quindi che nel gennaio 2018 è stata attivata la linea ferroviaria Varese-Stabio-Mendrisio-Lugano: "Questo collegamento rappresenta un’opportunità per gli oltre 60mila frontalieri che si muovono quotidianamente nella regione. L’utilizzo massiccio della ferrovia decongestionerebbe notevolmente le strade che sono al collasso". A collegamento avviato, sottolinea ancora Romano. è però emersa la problematica della mancanza di posteggi presso le stazioni ferroviarie su lato italiano. Inoltre, il trasporto pubblico su gomma verso le stazioni ferroviarie italiane è carente e l’assenza di posteggi atti a stimolare il Park&Rail (P&R) presso le stazioni compromette l’utilizzo della ferrovia.

Per questo motivo, Marco Romano chiede innanzitutto al Consiglio federale se intravede l’opportunità di discutere con l’Italia la possibilità che i ristorni dei prossimi anni siano destinati specificatamente a realizzare parcheggi P&R presso le stazioni italiane della linea ferroviaria Varese-Lugano e anche se il quadro normativo internazionale vigente permette di creare un vincolo formale per farlo. In caso contrario, "quali azioni intende intraprendere la Confederazione per stimolare la realizzazione delle opere necessarie a utilizzare la linea ferroviaria?" e ancora: "Quale margine è dato al Cantone, nell’ambito delle proprie competenze di politica internazionale transfrontaliera, di costruire un accordo con la regione Lombardia che vincoli l’utilizzo dei ristorni alla realizzazione dei P&R?".

Il consigliere nazionale domanda infine al Governo se intravvede altre possibilità politiche e operative per realizzare le infrastrutture mancanti. "Queste domande - spiega Romano - sono orientate ad avere elementi concreti nell’ambito di un tema che nei prossimi mesi certamente accenderà il dibattito politico ticinese".

(Red)