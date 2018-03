La Lega di Salvini pigliatutto sul confine

La fotografia del voto per le elezioni politiche in Italia nei Comuni di frontiera mostra un trionfo di Matteo Salvini, che distanzia Forza Italia e il Partito democratico.

Se a livello nazionale a fare man bassa di voti è il Movimento Cinque Stelle, nel nord Italia ha stravinto la Lega. Un dato che si evince anche passando alla lente i Comuni di frontiera. A convincere gli elettori comaschi e varesini è il “primanostrismo” in salsa italiana, di cui il partito guidato da Matteo Salvini fa da anni il suo mantra. E gli altri in questo caso sono gli stranieri, i migranti. Proprio sulla necessità di favorire e rimettere al primo posto nell’agenda politica i cittadini italiani ha giocato la sua campagna il movimento leghista. E la risposta dei lombardi è lì da vedere, con il candidato leghista Attilio Fontana che vince a mani basse contro Giorgio Gori, imprenditore e sindaco del centro sinistra di Bergamo.

Nelle politiche la Lega si conferma la prima forza politica quasi ovunque, come indicano i dati disponibili sul sito del Viminale. Nel Collegio uninominale di Sondrio, per la Camera dei deputati il partito di Salvini guida la classifica con 55.684 voti, pari al 40,42%. A seguire, a un baratro di distanza, sono i 5 stelle con il 16% (22.285 voti), il Partito Democratico con il 12,36% (21.167 voti) e Forza Italia al 14,29% (19.697 voti).

Quasi identico il copione nel Collegio uninominale di Lecco, dove il partito di Salvini ha convinto 44.561 elettori, aggiudicandosi il 33,12%. Va un po’ meglio il PD, con 28.597 voti, il 21,25%, seguito dai grillini al 18,76% (25.243 voti) e con Forza Italia fanalino di coda tra i grandi partiti con 16.401 voti, il 12,19%. Salvini vola anche nel Collegio uninominale di Cantù, da sempre roccaforte leghista, aggiudicandosi il 33,86% (con 45.085 voti) e riuscendo a tenere a distanza i Cinque Stelle (al 18,91%), il PD (al 18,21%), ma soprattutto l’amico-nemico Berlusconi, il cui partito si ferma al 14,87%.

Anche nel Collegio di Como taglia il traguardo per prima la Lega, con il 28,23% dei voti, seguita dai Cinque Stelle (21,75), PD (19,18%) e Forza Italia, che conquista il 13,78%. Non c’è storia neppure a Varese, dove il copione si ripete identico, con la Lega davanti a tutti con il 28,60% (seguita ancora da grillini al 21,68, PD al 19,17 e FI sotto al 15%). Percentuali e preferenze che si confermano anche al Senato, fatto non scontato per la vicina Repubblica, dove non sempre la distribuzione dei seggi di Montecitorio collima con quella di Palazzo Madama.

Ma c’è di più perché perfettamente sovrapponibile è pure la fotografia scattata nei Comuni dei diversi Collegi. Sul lago di Como a sposare le proposte di Salvini sono addirittura percentuali stellari. A Porlezza supera il 38%, a Menaggio incassa il 34,6%, a Cernobbio il 28,6%, a Tremezzina il 36%, a Dongo tocca il 41%, a Carlazzo il 44% e Grandola ed Uniti sfiora il 46%, arrivando perfino a incassare il 61,4% nel piccolo centro di San Bartolomeo.

Più contenuta la spinta leghista nel Varesotto, a ridosso del confine ticinese. A Tradate la Lega incassa il 32,5%, a Busto Arsizio, Gallarate e Luino il 27%, mentre a Lavena Ponte Tresa sfiora il 26%. Percentuali quasi identiche in Piemonte, con Verbania che si limita al 20,4% in favore dei leghisti e Cannobio che tocca invece il 25,8%. Unica voce fuori dal coro è Campione d’Italia, dove resiste il partito di Silvio Berlusconi con quasi il 23%, seguito dalla Lega al 21, e da 5 stelle e PD, rispettivamente al 19% e al 16,6%.

(MS)