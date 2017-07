"La Pedemontana deve fallire"

Ad insistere con la richiesta è la Procura di Milano stando alla quale non è in grado di far fronte agli impegni finanziari necessari. Ma i legali ribattono: "Richiesta infondata"

La procura di Milano insiste nel chiedere il fallimento della Società Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl) sostenendo che non è in grado far fronte agli impegni finanziari necessari per completare il progetto per il collegamento tra le province di Varese e Bergamo. Richiesta che per il pool di legali guidato Luigi Arturo Bianchi "è infondata", ha detto l'avvocato, riassumendo una memoria presentata venerdì scorso, "in quanto al momento "l'insolvenza della società non esiste, il conto corrente è in attivo" e nessun creditore si è fatto avanti.

Stamane davanti al giudice della sezione fallimentare del tribunale i procuratori, che qualche settimana fa avevano presentato una relazione proponendo il fallimento di Apl, hanno ribadito la loro posizione. Posizione confutata dai legali della società sia "sotto il profilo giuridico sia economico-finanziario". Ora il giudice ha dato termine ai pm fino al 21 agosto per depositare le loro repliche scritte mentre i legali di Apl avranno tempo fino al 5 settembre per le loro controrepliche . Una nuova udienza è stata fissata per il prossimo 11 settembre.

Intanto davanti al Palazzo di Giustizia si è tenuto un presidio di un gruppo di lavoratori rappresentati dal Cub trasporti, i quali hanno chiesto la salvaguardia dei circa 600 posti e al contempo il fallimento anche perché è stato, tra l'altro, fatto notare che gli introiti dei pedaggi sono sotto il 60 per cento di quanto ci si era prefissato. Anche i manifestanti del 'No pedemontana' sono in linea con la Procura.

Per completare i 68 chilometri di collegamento tra le province di Bergamo e Varese della Pedemontana (finora è stato costruito solo un terzo dell'intera opera) sarebbero necessari 5 miliardi di euro. Costi che, secondo la procura, che ha chiesto il fallimento, la società non sarebbe in grado di fronteggiare.

La Pedemontana, controllata dalla società autostradale Serravalle e partecipata da un gruppo di banche tra cui Intesa Sanpaolo, Unione di banche italiane e da Bau Holding Beteiligungs, infatti finora avrebbe a disposizione meno di due miliardi, tra capitale versato dai soci, prestito ponte delle banche, prestito della controllata Serravalle e fondi pubblici questi ultimi ammontano a 1,2 miliardi, di cui 800 milioni già utilizzati).

Per i pm, che tra gli atti depositati nella richiesta di fallimento hanno inserito una relazione del tecnico Roberto Pireddu e che oggi hanno confermato le loro conclusioni, i bilanci dell'azienda non sarebbero in equilibrio e la società risulterebbe sovraccaricata dai debiti nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori.

I legali della Pedemontana invece sostengono che i conti correnti della società sono in attivo e che l'assenza di creditori indica che lo stato di insolvenza è solo teorico. L'11 settembre, davanti al tribunale fallimentare, le parti discuteranno le memorie che verranno depositate in queste settimane. Al termine dell'udienza, il Tribunale fallimentare si riserverà per la decisione, che verrà presa collegialmente.

(Ats)

