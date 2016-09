La volta buona per la Stabio-Arcisate?

di Andrea Finessi

Arcisate-Stabio, che sia la volta buona? Sembrerebbe di sì. Dopo anni di ritardo provocati da continue interruzioni del cantiere per molteplici cause e continue polemiche avvenute dall’altra parte del confine, mentre dal lato ticinese ci si rassegnava all’attesa, sembra che il cantiere della Ferrovia Mendrisio-Varese proceda spedito.

I segnali incoraggianti per quest’opera infinita che si sarebbe già dovuta concludere infatti ci sono. Lo dimostra il fatto che in questi giorni, sul Gaggiolo siano spuntate le ruspe - non soltanto ferme, ma pure in movimento - e soprattutto lo dimostrerebbe la riapertura di un altro cantiere, fermo da sei anni e collegato alla Ferrovia Mendrisio-Varese: quello della Varese-Porto Ceresio, diramazione - appunto - della Arcisate-Stabio e “sbloccato” in concomitanza con il raggiungimento di una nuova fase dei lavori. Anche per questa tratta dedicata in particolar modo al turismo, più che i pendolari frontalieri, quale collegamento varesino con il Ceresio, la data prevista per l’inaugurazione è quella del 31 dicembre 2017: stessa data attesa anche per la FMV.

La decisione “forte” presa da RFI di risolvere il contratto con il Gruppo Salini dunque potrebbe essersi davvero rivelata la scelta vincente per questo cantiere su cui ha dapprima pesato - ricordiamo - la scoperta di arsenico naturale nel terreno e, in seguito, numerosi altri problemi sia di natura contrattuale che logistici per lo stoccaggio del materiale di scavo contaminato. Risolutiva è stata da ultimo la decisione sull’arsenico da parte di Roma, la quale ha sì permesso la ripresa dei lavori, ma il clima tra Salini e RFI erano talmente tesi da spezzarsi alla prima difficoltà e così non è più stato possibile ricucire la frattura che si era creata.

Il tutto si è concretizzato in ritardi accumulati e un braccio di ferro tra le parti, con Regione Lombardia che, per tanti anni, si è trovata a fare da paciere. Ora i lavori, dopo un nuovo concorso, sono in mano alla Salcef Group di Roma, altra azienda specializzata in cantieri ferroviari, la quale sta portando avanti quanto era stato interrotto. Da noi contattata, per qualsiasi comunicazione in proposito la Salcef rimanda direttamente alle Ferrovie italiane, che confermano il superamento del giro di boa: attualmente i lavori della Arcisate-Stabio hanno infatti raggiunto il 60% di avanzamento complessivo.

«Nessun ritardo», spiega al GdP la portavoce di RFI Cristina Riacà «l’attivazione della linea è prevista a dicembre 2017». In questa fase i lavori principali, che stanno occupando circa 250 operai a tempo pieno, «riguardano la realizzazione delle opere civili della futura sede ferroviaria, con particolare riferimento a: costruzione delle trincee in ambito urbano, scavi e realizzazione delle 2 gallerie (Induno e Bevera), assemblaggio del viadotto Bevera, realizzazione delle fermate di Induno Olona, Arcisate e Gaggiolo. Terminate tali lavorazioni si procederà con “l’armamento”, ossia la costruzione dei binari e con la trazione elettrica (la linea di alimentazione per i treni, ndr); successivamente verranno realizzati gli impianti si sicurezza e segnalamento per la circolazione ferroviaria». Tutto sembra dunque procedere al meglio, tuttavia, memori di quante volte abbiamo scritto queste parole, sarebbe meglio non leggerle ad alta voce.