Maxi sequestro di accessori per cellulari

La Guardia di finanza di Varese ha tolto dal mercato 11mila componenti per iPhone e smartphone contraffatti per un valore di un milione. Denunciate 17 persone.

La Guardia di finanza di Gallarate, al termine di una complessa e delicata operazione denominata “CELLULAR CRIME”, ha smantellato un’associazione a delinquere finalizzata all’introduzione, ricettazione e al commercio in Italia di prodotti contraffatti. Nel complesso sono state denunciate 17 persone.

I militari delle Fiamme Gialle hanno acquisito informazioni in ordine ad alcune attività economiche locali che operavano sostituzioni e riparazioni di Iphone e Smartphone utilizzando pezzi di ricambio contraffatti (di produzione cinese), privi delle necessarie attestazioni di qualità, indispensabili per l’immissione in commercio nel territorio della Comunità Europea. Tali materiali venivano acquistati da una società avente sede nella Repubblica di Malta, la quale poneva in vendita la merce attraverso specifici siti internet (veri e propri “negozi online”) e piattaforme di e-commerce.

A seguito di un'analisi delle dinamiche commerciali dei più noti brands di telefonia mobile (Apple, Samsung, Blackberry, Nokia-Microsoft, Huawei, Lg, etc....), si è appreso che i componenti afferenti il marchio Apple e Blackberry non possono essere commercializzati da soggetti terzi rispetto alle case madri. Infatti, le riparazioni sono riservate in via esclusiva ai punti di assistenza autorizzati del marchio stesso, mentre per quanto riguarda le altre case produttrici (Samsung, Huawei, Nokia-Microsoft, Lg, etc), è stato accertato che le società non commercializzano parti singole degli accessori (come ad es. vetri, touch screen, ecc. ma, bensì, l’intero display).

A seguito dell’attività investigativa, i militari hanno trasmesso un'apposita comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, la quale ha quindi disposto la perquisizione di numerosi esercizi commerciali posti sul territorio nazionale, che risultavano aver acquistato dai predetti canali informatici e utilizzato gli articoli contraffatti. Le indagini condotte hanno portato al sequestro di quasi 11mila articoli contraffatti (vetri, componenti interni, batterie, cristalli liquidi, touch screen, scocche, ecc.) e, come detto, alla denuncia di 17 persone.

