Mendrisio-Varese: TILO corre ai ripari

"Nei primi giorni di entrata in servizio della nuova linea alcuni treni hanno fatto segnare dei ritardi causati da problemi tecnici e di gestione dell’esercizio ferroviario". Così si esprime TILO, l'azienda ferroviaria partecipata a metà dalle FFS e a metà da Trenord, a proposito della tratta Mendrisio-Varese, inaugurata lo scorso 7 gennaio, che si snoda per 17.1 km, (6.5 km in Canton Ticino e 10.6 km in Lombardia) e conta 3 nuove fermate sul versante italiano: Induno Olona, Arcisate e Cantello-Gaggiolo, oltre alla fermata FFS di Stabio, inaugurata nel dicembre 2014.

Ebbene, fa sapere TILO, i treni interessati da guasti sono stati immediatamente tolti dal servizio sulla nuova linea e riparati. "Anche i restanti veicoli, pur non avendo subito guasti, sono stati controllati, dove necessario riparati e testati. Attualmente 38 dei 40 veicoli della flotta sono disponibili per il servizio sulla nuova tratta".

Per quanto riguarda la documentazione di circolazione per la tratta italiana "sono state approntate delle misure correttive come, ad esempio, la messa a disposizione e la consegna di copie supplementari della documentazione di circolazione". Inoltre "i macchinisti di TILO sono dotati di tablet nei quali vengono caricati i documenti di circolazione dei treni sulla rete svizzera". Trenord è pure "al lavoro per adottare nel giro di pochi mesi il medesimo sistema anche sulla rete italiana". Con la documentazione di circolazione in formato elettronico i processi si snelliranno notevolmente, afferma l'azienda.

Trenord, si precisa sta analizzando le cause del ritardo del Regio express Milano – Porto Ceresio e valutando le possibili soluzioni per garantire l’incrocio ottimale a Induno Olona o Varese con i treni della linea S50, assicurando il mantenimento dell’orario.

(Red)