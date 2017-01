Operazione "mozzarella boom boom"

(LE FOTO) I finanzieri di Como hanno rinvenuto 380 kg di esplosivo in finte casse di mozzarella stipate in un deposito a Fino Mornasco. C'erano anche 116 bombe carta. Denunciati tre uomini.

Nell'ambito delll'attività per il contrasto del commercio illegale di materiali pirotecnici, che solitamente prolifica a ridosso dei festeggiamenti del Capodanno, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como ha effettuato un ingente sequestro di fuochi d’artificio per un totale di 1.800 pezzi , del peso di circa 380 kg.

I fuochi d’artificio erano conservati in casse di polistirolo che all’apparenza contenevano mozzarelle provenienti dalla Campania, da qui il nome dell'oeprazione "Mozzarella boom boom". Tra i fuochi sequestrati vi erano anche pezzi di costruzione artigianale, con un alto potenziale esplosivo: si tratta di n. 2 “palloni di Maradona” e di 116 bombe carta.

Questi manufatti non hanno nessuna garanzia di sicurezza e possono esplodere all’improvviso comportando gravi lesioni permanenti. Anche gli altri fuochi sono particolarmente potenti, tanto da imporre la loro vendita – nel mercato legale – solo a soggetti con la licenza di artificiere. Tre sono i soggetti denunziati, di origine campana e residenti a Fino Mornasco: si tratta di T.C. di anni 61, T.M. di anni 41 e F.A. di anni 21. I tre non hanno alcuna licenza per vendere esplosivi e fuochi d’artificio e avrebbero posto il materiale in vendita nel mercato illegale. Il controvalore all’acquisto della merce sequestrata è quantificabile in circa 10.000 euro.

Il deposito è stato rinvenuto a Fino Mornasco. Assai pericoloso il luogo di detenzione del materiale pirotecnico sottoposto a sequestro. Lo stesso infatti era custodito in alcuni box auto sottostanti a condomini densamente abitati.

(Red)