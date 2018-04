Pescatore affoga nel Lago Maggiore

L'uomo, di 71 anni, era uscito per una battuta di pesca con la sua barca nel pressi di Castelletto Ticino, quando è finito in acqua ed è annegato.

Il suo corpo è stato portato a riva dalla corrente e poi recuperato dai vigili del fuoco, che nel frattempo erano intervenuti per recuperare la barca alla deriva.

(Ats)