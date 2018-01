Porte aperte per la Ferrovia Mendrisio-Varese

Sabato 20 gennaio si svolgerà la giornata delle porte aperte per tutta la popolazione al fine di promuovere la nuova tratta ferroviaria tra Mendrisio e Varese inaugurata lo scorso 7 gennaio. Nel corso della giornata, promossa da TILO e TRENORD, chiunque potrà provare di persona gratuitamente il collegamento transfrontaliero (gratuitamente sulla linea S40 e S50 sulla tratta che collega Varese a Como/Albate C. passando da Mendrisio e Chiasso) e ottenere informazioni utili dal personale presente. Inoltre la gratuità viene concessa anche sulla tratta RE4 tra Varese e Porto Ceresio.

La giornata delle porte aperte si svolgerà sabato 20 gennaio su tutti i treni in servizio dalle ore 05:00 alle ore 23:00. Inoltre presso le stazioni di Varese, Mendrisio, Chiasso e Como S. Giovanni, dalle 10 alle 18 circa, saranno presenti appositi punti informativi TILO dove saranno distribuiti gadget e fornite informazioni alla clientela.

La giornata del 20 gennaio andrà ad incorniciare l’importante campagna promozionale di TILO per la nuova tratta ferroviaria, iniziata il 18 dicembre 2017 con una distribuzione capillare di flyer informativi, attraverso la quale tutti i fuochi interessati hanno ricevuto informazioni dettagliate sui collegamenti. TILO ha organizzato numerose affissioni lungo le strade utilizzate dai frontalieri e sugli stessi treni TILO. E’ inoltre in corso una campagna sul web e in radio con spot dedicati.

La nuova linea ferroviaria è lunga 17.1 km, 6.5 km in Canton Ticino e 10.6 km in Lombardia con 4 nuove fermate: Induno Olona, Arcisate, Cantello Gaggiolo e Stabio (quest’ultima in esercizio già dal dicembre 2014). TILO effettua corse ogni 30 minuti tra le principali città e successivamente (dal 10 giugno 2018) saranno introdotti collegamenti ogni 2 ore con l’aeroporto di Milano Malpensa per un totale di 68 corse giornaliere. Per la nuova offerta nel 2013 sono stati acquistati 8 nuovi elettrotreni Flirt (4 Flirt a 6 vetture e 4 Flirt a 4 vetture). I macchinisti TILO operativi su questa linea sono interoperabili, cioè muniti di patente per poter condurre i treni sia in Svizzera che in Italia.

(Red)