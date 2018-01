Primi problemi per la Stabio-Arcisate

Primi intoppi, e non di poco conto, per la nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese. Dopo la messa in esercizio ieri, con successo, i viaggiatori oggi hanno dovuto fare i conti con importanti ritardi e addirittura soppressioni.

Stando al portale Varesenews.it, infatti, i pendolari che questa mattina volevano prendere il treno da Albate Camerlata, in provincia di Como, alle 7:07 per recarsi a Varese hanno infatti dovuto aspettare quasi un'ora per un guasto occorso al convoglio quando ancora era in deposito. Sorpresa ancora peggiore sul fronte opposto, ossia a Varese: qui infatti il treno in partenza alle 8.06 è stato direttamente cancellato a causa di un guasto che ha richiesto un intervento di manutenzione in deposito.

Ma non è finita qui. Vi sono infatti stati dei problemi anche dal punto di vista burocratico: "Due o tre TILO sono stati soppressi per il ritardo accumulato poiché dalla parte italiana non hanno consegnato i documenti di permesso per circolare, impedendo ai convogli di partire", ha dichiarato alla RSI il portavoce delle FFS Patrick Walser.

Tutto sommato, però, il direttore di TILO Denis Rossi si è detto soddisfatto: "Ho visto questa mattina presto a Mendrisio dei treni abbastanza carichi in una giornata di rientro dalle vacanze senza che sia stata fatta veramente pubblicità", ha detto, sempre ai microfoni della RSI.

(Red)