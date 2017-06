Quelle scorie che preoccupano

di Maurizio Valsesia

Si torna a parlare del deposito di scorie nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore (un grande complesso dedicato alla ricerca in cui lavorano oltre 1200 persone). Un’interrogazione firmata da Sebastiano Gaffuri e Nicola Pini per il gruppo PLR in Gran Consiglio chiede al Consiglio di Stato garanzie sulle ultime novità provenienti da oltre confine.

È infatti di questi giorni la notizia della decisione del Governo italiano di creare presso il CCR un nuovo deposito Isf (Interim Storage Facility), classificato come edificio “41m” nel complesso chiamato Area 40, in cui raccoglie tutti gli impianti di gestione rifiuti radioattivi del sito di Ispra. Come forse si ricorderà, Ispra avrebbe dovuto ospitare una delle centrali nucleari italiane. Ma nel 1987 (esattanente 30 anni fa) il popolo italiano si oppose con un referendum all’energia nucleare. Tutti gli studi condotti fino a quel momento vennero interrotti e i siti adattati ad accogliere le scorie prodotte negli esperimenti condotti dagli anni ’50. Lo stesso avvenne a Ispra. Del CCR (ex Euratom) si parlò in Ticino anche 30 anni fa, in concomitanza con il progetto del Piz Pian Grand, in alta Mesolcina, che era stato individuato come sito per il deposito dei residuati delle centrali nucleari svizzere. Tra le opposizioni al Piz Pian Grand (che poi era stato accantonato) si erano levate parecchie voci anche dalla fascia di confine che però furono tacitate di fronte all’esistenza del deposito di Ispra.